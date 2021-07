Mercato NBA, si delinea il coaching staff dei Boston Celtics

Brad Stevens è passato dal ruolo di allenatore a quello di President of Basketball Operations dei Boston Celtics e, dopo otto stagioni in pachina, si è ritrovato a dover scegliere il suo sostituto. La scelta è ricaduta su Ime Udoka che dopo nove lunghi anni di gavetta, spesi nei panni di assistant coach, avrà finalmente una squadra tutta sua.

A distanza di poche settimane dall’ufficialità dell’incarico comincia a prendere forma anche il suo coaching staff. Secondo quanto riportato da Marc J. Spears di ESPN, Ime Udoka ha scelto come suoi alleati Aaron Miles e Garrett Jackson. Entrambi, come Udoka, sono nativi di Portland. Aaron Miles, 38 anni, è stato assunto dai Golden State Warriors nel 2019 per ricoprire il ruolo di player development coach e precedentemente ha allenato i Santa Cruz Warriors nella G League. Garrett Jackson, 29 anni, ha invece una carriera da giocatore di soli tre anni.

Con Miles e Jackson, il roster di fiducia di Ime Udoka dovrebbe essere al completo. Non resta che focalizzare l’attenzione in vista della prossima stagione.

