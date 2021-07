Team USA, Popovich elogia la prestazione di Draymond Green contro l’Argentina

Team USA è stato finalmente in grado di ottenere la sua prima vittoria nelle amichevoli pre-olimpiche contro l’Argentina, terminando con un risultato finale di 108-80. Tra i protagonisti dell’incontro è necessario ricordare Kevin Durant e Bradley Beal (autori di 17 punti a testa) e Zach LaVine, che ha realizzato 15 punti; un importante contributo è poi arrivato da Draymond Green, che dalla panchina ha collezionato 8 punti, 2 rimbalzi, 3 assist, una palla rubata ed una stoppata.

Dray provided a spark off the bench today for @usabasketball 🇺🇸

8 PTS | 2 REB | 3 AST | 1 STL | 1 BLK pic.twitter.com/JwmdjGVAde

— Golden State Warriors (@warriors) July 14, 2021