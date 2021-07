Nicolò Melli e l’addio alla NBA: “Nessun rimpianto”

Fresco di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e di trasferimento all’Olimpia Milano, Nicolò Melli ha deciso di raccontare a Sky Sport la propria esperienza negli USA. Durante i due anni oltreoceano ha vestito le maglie di New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks, senza ottenere però i risultati sperati. Questo lo ha convinto, alla scadenza del biennale che aveva firmato, a tornare in Europa e a dire addio alla NBA:

“Non ho nessun rimpianto: ci sono delle situazioni in cui hai il controllo e altre meno. E’ andata così: è ovvio che avrei voluto giocare di più, avrei voluto fare di meglio, avrei voluto… rimpianti no perché ho sempre dato il massimo, ho messo la pallacanestro al primo posto. Il risultato non è stato quello che speravo. C’è sicuramente un concorso di colpe, perché non è solo colpa dell’allenatore che non mi ha fatto giocare, ma anche mia. Quando sono stato chiamato in causa non ho dato il contributo che avrei voluto e che, forse, avrei dovuto portare in campo.”