NBA, Tad Brown nuovo CEO dei Philadelphia Sixers

Inizia ufficialmente un nuovo capitolo nella storia dei Philadelphia 76ers. La franchigia infatti ha ufficializzato il suo nuovo CEO, chiamato a portare ad un livello superiore l’intera società. A ricoprire il ruolo sarà Tad Brown, già amministratore delegato degli Houston Rockets per 15 anni, dal 2006 ad oggi.

Con la franchigia texana – la quale anch’essa ha deciso di ricostruire – Brown si è potuto liberare per trasferirsi nella East Coast. Come ha scritto Adrian Wojnarowski per ESPN, Brown supervisionerà le funzioni commerciali dei 76ers e dei Devils, compreso il Prudential Center di Newark, New Jersey. Queste le parole del co-fondatore David Blitzer nella dichiarazione di presentazione:

“Tad ha una vasta esperienza di successo nell’industria dello sport e dell’intrattenimento e siamo entusiasti di averlo a bordo per guidare il nostro team. Con la sua esperienza e passione per la crescita delle imprese e dei marchi globali, è pronto a continuare il percorso della nostra organizzazione e raggiungere nuovi livelli di successo.”

Brown è un veterano del panorama NBA. Durante la sua quindicennale esperienza nella città della NASA ha anche svolto il ruolo di rappresentante della franchigia nel Board of Governors della NBA. Durante i suoi anni poi, gli Houston Rockets hanno avuto il secondo miglior record nel periodo storico, con un sviluppo significativo dopo stagioni estremamente altalenanti.

L’obiettivo è quello di poter portare – finalmente- i Sixers a fare lo step decisivo, quello per arrivare al titolo. La franchigia dell’amore fraterno nelle ultime due stagioni è mancata sempre di quell’ultimo pizzico per arrivare a contendere il titolo NBA. Da capire ora quali saranno le decisioni di Brown, Doc Rivers e dirigenza sulle mosse per il futuro. Soprattutto su quali giocatori puntare e su chi salutare….

