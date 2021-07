LeBron James sa dove vuole finire la carriera NBA

LeBron James pare avere le idee chiare su dove vorrà terminare la sua carriera NBA, che sta per raggiungere la 19esima stagione nel campionato americano. L’All-Star, infatti, durante un’apparizione nel podcast “Smartless” per promuovere Space Jam, ha parlato del suo futuro.

Un futuro che si preannuncia ancora lungo in NBA, perlomeno secondo le sue parole, ma soprattutto legato a due soli colori, il giallo e il viola. LeBron James ha rimarcato il suo amore per i Los Angeles Lakers e la volontà di terminare la carriera professionistica proprio con la canotta con cui ha vinto l’ultimo titolo.

“Spero davvero di poter finire la mia carriera con i Lakers. Non importa quanti anni saranno e se sono quattro, cinque, sei, sette. Spero di poter continuare a giocare. Amo vivere a Los Angeles, la mia famiglia ama vivere a Los Angeles. Essere con una franchigia storica come i Lakers è qualcosa… È come per me essere in “Space Jam”. Non ho mai pensato che sarebbe stato possibile. Pensi a Kareem, Magic, Wilt, Jerry West, Elgin Baylor, Kobe, Shaq e tutti loro. L’intera lista continua.”

Una città, Los Angeles, che pare soddisfare LeBron non solo dal punto di vista sportivo. Ma anche per questioni famigliari. Il figlio, infatti, frequenta la Sierra Canyon High School, prestigiosa scuola fucina di talenti.

James però non è nuovo a dichiarazioni d’amore verso le squadre in cui milita. Ne sanno qualcosa in Florida ma anche a Cleveland, con due addii che sono state vissuti dai tifosi come veri e propri tradimenti.

Questa volta le parole paiono avere un sapore diverso. Anche perché la franchigia sembra poter essere in grado di regalargli un roster all’altezza per chiudere la carriera al top. Forse il Re ha trovato il suo regno.

