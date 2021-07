Se da una parte la offseason è un momento di relax per molti giocatori NBA, per altri, quelli il cui nome è al centro di rumors di mercato, può rappresentare un periodo di forte stress.

Non è il caso di Buddy Hield. La guardia dei Sacramento Kings infatti conosce molto bene il business della NBA (fu scambiato dai New Orleans Pelicans nel suo anno da rookie) e, nonostante il suo nome sia costantemente al centro di rumors, non sembra stressarsi più di tanto. Come dimostra una recente intervista con Chris Haynes, dove il reporter gli ha chiesto, senza troppi giri di parole, quale sarà il suo futuro. Queste le sue parole:

“Il mio futuro? Occuparmene non è un mio problema. Non è il mio lavoro. Il mio lavoro è giocare a basket con l’obiettivo, comune a tutti, di fare i playoff e vincere un titolo. È evidente che vedo il mio nome al centro di rumors di mercato ma queste questioni sono lavoro per Vivek (Ranadivé) e Monte (McNair)”

Hield, che ha firmato un estensione quadriennale, dal valore complessivo di $86 milioni nel 2019, è ancora a libro paga dei Kings per altre tre stagioni (e circa $62 milioni) ma l’emergere di Tyrese Haliburton non rende il suo ruolo in quintetto garantito.

Le prossime dunque, saranno settimane importanti per il futuro dei Kings che, orfani dei playoff da 15 anni, potrebbero decidere di rivoluzionare il roster. Magari, partendo proprio da Hield.

