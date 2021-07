Mercato NBA, Willie Green favorito per la panchina dei New Orleans Pelicans

Salutato Stan Van Gundy dopo una sola stagione, i New Orleans Pelicans sono ancora alla ricerca del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, in pole per la successione ci sarebbe Willie Green, attualmente assistente allenatore ai Phoenix Suns accanto a Monty Williams.

Phoenix Suns assistant Willie Green has emerged as the strong frontrunner and the New Orleans Pelicans’ choice to become the franchise’s next head coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2021

Quello di Willie Green ai Pelicans sarebbe un ritorno, seppur in altra veste. Ha infatti già giocato con la maglia degli allora New Orleans Hornets nella stagione 2010-11 (77 partite disputate, 13 partenze in quintetto).

Ne sapremo di più verosimilmente a Finals concluse. I Phoenix Suns difendono un vantaggio di 2-1 nella serie e sono a due vittorie dal titolo NBA 2021.

