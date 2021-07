Mercato NBA, Duncan Robinson nel mirino dei Knicks

Tra le belle sorprese della stagione NBA che sta giungendo al suo termine, i New York Knicks ne sono il perfetto simbolo. La compagine guidata da Tom Thibodeau, infatti, ha ritrovato i Playoff NBA dopo un’assenza di otto anni. Nella prossima stagione New York dovrà riconfermarsi e per farlo vuole prima risolvere due priorità: reclutare un playmaker, così come un buon tiratore da dietro l’arco. Per il primo punto i nomi sul taccuino sono quelli di Kyle Lowry, Lonzo Ball, Dennis Schröder, Jalen Brunson o addirittura Kendrick Nunn.

Per quanto riguarda il tiratore, invece, SNY indica Duncan Robinson come possibile obiettivo della franchigia. Il giocatore dei Miami Heat – il quale potrebbe rimanere in Florida dovesse vedersi esercitata la qualifying offer presente in contratto – fa gola a tante squadre dopo aver essere diventato il giocatore NBA più veloce di sempre a segnare 500 triple.

Secondo gli analisti il contratto di Robinson potrebbe schizzare fino a 20 milioni di dollari annui. Un investimento importante che non è sicuro che i Miami Heat saranno disposti ad affrontare. La franchigia ha appena subito uno sweep dai Bucks confermando l’impressione avuta in tutta la stagione: la cenerentola dello scorso anno è solo un lontano ricordo. Da qui a lasciarlo andare così facilmente, però, ci sarà da ragionare.

