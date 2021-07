Mercato NBA, Golden State Warriors fortemente interessati a Damian Lillard

I Golden State Warriors avrebbero serie intenzioni di ingaggiare Damian Lillard durante il prossimo mercato. Ecco quanto riferito dal giornalista di The Athletic Anthony Slater a questo proposito:

“Hanno già contattato i Blazers e discusso dell’idea. Tuttavia, non sarebbero gli unici interessati all’affare visto il clima che si respira a Portland ultimamente.”

Lillard è sotto contratto con Portland fino alla stagione 2024-2025, ma nell’ultimo periodo sono aumentate voci riguardanti una possibile trade. Altre squadre fortemente interessate alla star nativa di Oakland sono i Philadelphia 76ers e i New York Knicks.

Secondo Slater, gli Warriors potrebbero offrire come contropartita James Wiseman, le scelte numero sette e dodici del prossimo Draft e Andrew Wiggins. Lillard è uno dei giocatori più talentuosi dell’intera lega e le sue statistiche parlano chiaro: 28.8 punti e 7.5 assist di media a partita nell’ultima stagione.

Qualora l’affare dovesse andare in porto, gli Warriors ritornerebbero prepotentemente come canditati al titolo. Infatti in vista del ritorno di Klay Thompson, il potenziale offensivo dei californiani sarebbe clamoroso. Da capire, invece, come potrebbero coesistere sul parquet due giocatori molto offensivi come Lillard e Stephen Curry. Ma qui siamo nella sfera del fantabasket.

