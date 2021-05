NBA, Duncan Robinson il più veloce di sempre a raggiungere 500 triple

Duncan Robinson ha riscritto un breve capitolo della storia della NBA. Il giocatore dei Miami Heat, durante la sfida contro i Cleveland Cavaliers, ha segnato ben venti punti, diciotto di questi arrivati da dietro l’arco. Con queste 6 triple, Robinson è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 500 triple. Duncan Robinson ha affermato che è un onore essere nel libro dei record della lega. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono onorato. Sto avendo una grande opportunità nel giocare in questa squadra con questi fantastici giocatori. Questo record è un onore per me. Ringrazio tutti per le opportunità che mi hanno dato e che mi danno ancora. Io faccio solo il mio lavoro, ogni partita. Ora però bisogna guardare ai prossimi appuntamenti. Saremo in back-to-back e l’avversario è molto ostico.”