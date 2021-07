Mercato NBA, Philadelphia ha definitivamente aperto alla cessione di Simmons

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di The Athletic, i Philadelphia 76ers avrebbero fermamente deciso di privarsi di Ben Simmons, intavolando serie discussioni con le franchigie interessate all’australiano.

Sources: The Philadelphia 76ers have opened up trade conversations surrounding three-time All-Star Ben Simmons and have engaged with teams.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2021