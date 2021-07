Draft NBA 2021, Rockets interessati alla prima scelta dei Pistons

Secondo la testimonianza di Jonathan Givony, giornalista di ESPN, dopo una prima fase di amore incondizionato nei confronti del prospetto Cade Cunningham, i Detroit Pistons non sembrerebbero più così propensi a consegnare le chiavi della franchigia nelle mani di una matricola e starebbero valutando di sacrificare il proprio privilegio per arrivare a giocatori più esperti mediante una trade.

Sul versante opposto, gli Houston Rockets, pur detenendo già la seconda scelta assoluta del prossimo Draft, avrebbero intenzione di imbastire una trattativa atta ad acquisire la chiamata numero uno di Detroit. I texani, non ritenendo Jalen Green od Evan Mobley potenziali talenti generazionali, sognano di virare a loro volta nella direzione del prodotto di Oklahoma State.

Nonostante le voci di mercato, Houston non naviga in acque tranquille dal punto di vista organizzativo, specie in ottica Draft. La trade che ha coinvolto James Harden garantirà ai Rockets un discreto numero di scelte future (4), ma l’acquisizione di Russell Westbrook nel 2019 ha consegnato di fatto ad OKC due scelte assicurate tra la prima e la quarta nel 2024 e nel 2026. Nondimeno, la situazione di ricostruzione forzata nella quale versano i texani non permette al GM Rafael Stone di mettere sul mercato profili particolarmente appetibili.

