Mercato NBA, Bulls e Clippers fanno a gara per Lonzo Ball

I New Orleans Pelicans difficilmente avanzeranno offerte faraoniche per riportare in Louisiana Lonzo Ball, che esplorerà la prossima sessione di mercato estiva in qualità di restricted free agent.

Secondo Shams Charania, giornalista di The Athletic, Bulls e Clippers nutrono un significativo interesse nei confronti del nativo di Chino Hills e potrebbero presentare al figlio di LaVar un indennizzo non irrilevante, difficilmente pareggiabile dai Pelicans.

Nel recente passato anche i New York Knicks avevano sondato il giocatore, salvo ritirarsi anzitempo da ogni trattativa ufficiale che potesse privarli di RJ Barrett, richiesto a gran voce dal front office di New Orleans.

Lonzo Ball ha giocato le ultime due stagioni della sua carriera professionistica in Louisiana, dopo esser stato coinvolto nella trade che portò Anthony Davis ai Lakers nell’estate del 2019.

L’ex giocatore di UCLA ha appena concluso la migliore stagione della sua ancorché breve carriera NBA, mettendo a referto 14.6 punti, 4.8 rimbalzi e 5.7 assist di media a partita.

