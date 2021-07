Mercato NBA, i Lakers vogliono riprendersi Lonzo Ball

Dopo l’eliminazione al primo turno di questi Playoff, i Los Angeles Lakers dovranno trovare un modo per rinnovare il loro roster. Tra le priorità del front office di LA rientra sicuramente un playmaker in grado di controllare la palla e coinvolgere i compagni di squadra; uno dei nomi gettonati per i gialloviola sarebbe in realtà una vecchia conoscenza, Lonzo Ball.

Il 23enne (attualmente ai New Orleans Pelicans) entrerà infatti questa offseason da restricted free agent e sarebbe già inseguito da diverse squadre, tra cui i Bulls ed i Clippers. Molte squadre sarebbero interessate al giocatore per una serie di motivi, tra cui la già citata capacità di playmaking e la giovane età, ma anche le capacità difensive e gli incredibili progressi al tiro dimostrati negli ultimi due anni ai Pelicans.

Queste le parole del giornalista Marc Stein sull’interesse dei Lakers per Ball:

Le voci riportano che i Lakers sarebbero alla ricerca di un playmaker in grado di fare la differenza e permettere a James e Davis di trascorrere più tempo come ala grande e centro per la squadra. Mi aspetto di sentire tentativi di arrivare a Lonzo Ball proprio per questa ragione, indipendentemente dai possibili ostacoli.

I “possibili ostacoli” sarebbero soprattutto di natura economica, considerando l’attuale situazione salariale dei losangelini. L’ipotesi più percorribile sarebbe probabilmente una sign-and-trade; Pelinka ed il resto della dirigenza Lakers dovrà quindi trovare delle soluzioni, anche considerando la possibile partenza di Dennis Schröder.

