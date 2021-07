NBA, McMilan cerca conferme dagli Hawks: “Ai ragazzi ho portato esempio Phoenix Suns”

Il rinnovo quadriennale strappato con merito aiuterà senza dubbio Nate McMillan a preparare la nuova stagione degli Atlanta Hawks su basi più solide, seguendo tutte le tappe, Draft, Summer League, free agency.

Ai microfoni di Bally Sport South, l’allenatore degli Hawks ha tracciato un bilancio al termine dell’esaltante annata. Ecco le sue parole:

McMillan coccola la sua stella:

“Avevo fiducia in Trae Young perché, come gli dissi prima del via dei Playoff, lui è nato pronto e fatto per questi momenti. C’è bisogno di un giocatore che abbia non solo quel talento, ma anche quel livello di fiducia nei suoi mezzi. Lui ce l’ha. A ciò aggiunge una capacità non comune da un lato nell’aprire il campo e nel tirare da tre, dall’altro nel giocare contemporaneamente in pitturato ed essere efficace anche con soluzioni dal midrange. Mi aspettavo facesse bene, se non avesse giocato su quegli standard difficilmente avremmo fatto strada nei Playoff eliminando anche Philadelphia, la prima testa di serie, al. 2º turno.”

Gli Atlanta Hawks non vogliono fermarsi qui:

"You can certainly take the momentum that we have and carry that into next season."

"You can certainly take the momentum that we have and carry that into next season."

Nate McMillan references the @Suns' success in the bubble as an example of how a team can build off a strong finish.

