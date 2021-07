NBA Finals, infortunio Torrey Craig meno grave del previsto: no danni strutturali

Phoenix tira un sospiro di sollievo e prepara Gara 3, con maggior tranquillità. L’infortunio di Torrey Craig è infatti meno grave del previsto. Stando al responso della risonanza magnetica non si evidenziano danni strutturali e il suo stato fisico verrà valutato giorno per giorno. Lo riferisce Adrian Wojnarowski di ESPN.

An MRI on the right knee of Suns F Torrey Craig revealed no structural damage, source tells ESPN. Craig injured knee in Game 2 on Thursday. His status on a return is day to day.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2021