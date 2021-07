Matthew Dellavedova lascia la NBA e torna in Australia

Matthew Dellavedova, già campione NBA nel 2016 con la maglia dei Cleveland Cavaliers, lascia l’Ohio e torna in patria, in Australia, per giocare nella NBL. Dellavedova ha firmato un accordo pluriennale con i Melbourne United, campioni d’Australia in carica dopo la vittoria in tre gare nella serie finale 2021, contro i Perth Wildcats, che avevano vinto il titolo nel 2020.

In questa stagione Dellavedova ha disputato appena 13 partite con la maglia dei Cavaliers.

I am really excited to sign with @MelbUnitedHQ and come back to the @NBL. It's a great team with a winning culture and some great teammates that I've loved playing with in the past for the Boomers. pic.twitter.com/eVMBb4ZWT7

— Matthew Dellavedova (@matthewdelly) July 9, 2021