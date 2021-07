NBA, gli Atlanta Hawks confermano Nate McMillan come coach

La sensazione che il matrimonio tra coach Nate McMillan e gli Atlanta Hawks fosse destinato a durare era già nell’aria da qualche settimana. Oggi arriva la conferma. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, coach McMillan e gli Atlanta Hawks sono giunti a un accordo per mantenere McMillan come capo allenatore “permanente” della squadra. Il coach era arrivato a stagione in corso come capo allenatore “ad interim”. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, il contratto sarà un quadriennale.

The Hawks and GM Travis Schlenk understood early on that retaining McMillan was the priority — and McMillan capped a 37-19 coaching record with an Eastern Conference finals berth. https://t.co/dX7N7Ns3ao — Shams Charania (@ShamsCharania) July 5, 2021

Nate McMillan’s new deal as Atlanta Hawks coach is for four years, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2021

I risultati ottenuti da McMillan parlano chiaro. L’ex Pacers è arrivato a stagione in corso, prendendo in mano una squadra con un record negativo, e guidandola ai Playoff con un record di 37 vittorie e 19 sconfitte nella seconda parte di stagione. Ai Playoff la favola è continuata, con gli Atlanta Hawks, che sono arrivati fino alle Finali di Conference, poi perse per mano dei Bucks. Un risultato, comunque, nettamente al di sopra delle aspettative.

