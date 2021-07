Mercato NBA, i Brooklyn Nets ingaggiano Vanterpool come assistente

I Brooklyn Nets hanno deciso di potenziare il proprio coaching staff con un nuovo acquisto. Si tratta di David Vanterpool, ex assistente allenatore dei Minnesota Timberwolves. Vanterpool, 48 anni compiuti a marzo, era stato accostato al ruolo di head coach dei T’Wolves nelle ultime due stagioni. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Vanterpool was the associate head coach with Minnesota for the past two years and had a successful seven-year run with Portland working under Terry Stotts. He played his college ball at @BonniesMBB, of course. https://t.co/5izuZovzV2