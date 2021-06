Olimpiadi Tokyo 2020, James Harden lascia Team USA per infortunio

Due giorni dopo aver confermato la propria partecipazione a Team USA, James Harden è stato costretto a dare forfait. Nonostante la volontà della guardia dei Nets di rappresentare la propria nazionale alle Olimpiadi di Tokyo, la superstar ha dovuto infatti fare i conti con l’infortunio al ginocchio che lo ha limitato per quasi tutta la stagione, preferendo continuare il processo di recupero durante l’estate. La notizia (riportata da Brian Windhorst di ESPN) arriva direttamente da Jerry Colangelo, uno dei dirigenti di Team USA.

In realtà, l’assenza di Harden non sembra porre grossi problemi agli americani in termini di profondità; come di consueto, la selezione statunitense sembra sulla carta quasi inarrestabile. Dopo l’inclusione di Zach LaVine e Jerami Grant, infatti, Team USA potrà contare su questo roster (che potrebbe comunque subire dei cambiamenti):

La nazionale americana giocherà la sua prima partita il 24 luglio, con un’ipotetica gara 7 delle Finals prevista per il 22 dello stesso mese; Booker, Middleton ed Holiday (gli unici tra i convocati ancora impegnati nei Playoff) potrebbero quindi essere costretti a fare degli straordinari o a rinunciare a prendere parte al team.

In ogni caso, la squadra allenata da Gregg Popovich non farà di certo fatica a trovare delle riserve di alto livello, soprattutto considerando il bacino di giocatori convocabili.

