NBA Finals, Giannis Antetokounmpo commenta la sconfitta in Gara 2: “Dobbiamo essere più aggressivi”

Non sono bastati 41 punti, 12 rimbalzi e una prestazione da record nel terzo quarto a Giannis Antetokounmpo per portare a casa Gara 2 delle NBA Finals contro i Suns. I suoi Bucks si ritrovano così sotto 2-0, con i prossimi due impegni però in programma al Fiserv Forum di Milwaukee. Parlando proprio del continuo della serie, il due volte MVP ha detto:

“Ora che torniamo a Milwaukee dobbiamo diventare più aggressivi. Siamo già stati in questa situazione, la conosciamo. Dobbiamo essere aggressivi, rimanere uniti, continuare a giocare insieme di squadra apprezzando quello che facciamo. Durante l’anno può succedere diverse volte, e ora dobbiamo metterci in una posizione tale da poter vincere. Sappiamo come si fa”

Giannis ha poi parlato del suo ruolo da leader nello spogliatoio e di quello che farà con Jrue Holiday per motivarlo dopo una partita negativa:

“Continuerò a parlargli. Gli dirò di essere aggressivo. Non importa cosa stia succedendo, devi sempre rimanere aggressivo e non puoi lasciarti prendere dalle emozioni. È difficile non farlo sai: le NBA Finals, con 20000 persone che ti urlano contro… è difficile. Ma alla fine della giornata non riguarda lui, non riguarda me, non riguarda Khris [Middleton], riguarda tutti noi. E se in una partita stai tirando male puoi comunque andare a rimbalzo, fare una rubata, fare qualcos’altro per aiutare la squadra a vincere. Penso che lo capisca, e so che quando ne avremo più bisogno potremo contare su di lui. Ha giocato bene tutto l’anno, e continuerà a farlo”

Spesso nel corso di Gara 2 coach Budenholzer ha preferito mettere in campo un quintetto piccolo, togliendo dal parquet Brook Lopez. Con Giannis da cinque, i Bucks hanno provato a mettere in difficoltà gli avversari, soffrendo però a rimbalzo. Commentando l’importanza di andare a rimbalzo, soprattutto in difesa, e del giocare in un quintetto senza lungo, il greco ha detto:

“[Quando siamo in un quintetto piccolo] dobbiamo fare un lavoro migliore nelle palle contese. Penso che in un possesso gli abbiamo regalato tre triple aperte. Sai, riuscivano sempre a prendere il rimbalzo, noi eravamo sotto di sei credo, e quel tiro è stato importante. Dobbiamo fare un lavoro migliore ed è dura avere un quintetto piccolo e cambiare. Io devo impegnarmi di più e aiutare la squadra a prendere rimbalzo”

