Team USA, Devin Booker rassicura: “Ci sarò anche io, è uno dei miei obiettivi della vita”

Mentre la maggior parte dei giocatori di Team USA si è riunita a Las Vegas sotto la guida di coach Gregg Popovich, ancora 3 giocatori della squadra sono al momento impegnati con le fasi finali dei Playoff: Jrue Holiday, Khris Middleton e Devin Booker. Un impegno decisamente importante ma che non impedirà di perseguire altri obiettivi. Secondo quanto affermato dallo stesso Booker, infatti, qualora le NBA Finals dovessero arrivare a Gara 7, lui ci sarà comunque per le Olimpiadi di Tokyo 2020:

“Partirò sul prossimo volo, ci sarò anche io. Ovviamente questo non è il mio obiettivo principale al momento. Di recente ho contattato coach Gregg Popovich e Gerry Colangelo, ho detto loro che ho visto tutti i ragazzi arrivare a Las Vegas e che che presto li raggiungerò.”

Martedì, Team USA ha iniziato gli allenamenti nel campus UNLV. Questi dureranno almeno 13 giorni, inoltre la squadra disputerà delle partite di preparazione in vista delle competizioni ufficiali. In ogni caso, indipendentemente dall’esito del turno tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, per Booker entrare a far parte di Team USA in una partita ufficiale sarebbe la realizzazione di un sogno tenuto da sempre nel cassetto:

«Questo è molto importante. E‘ uno dei miei obiettivi nella vita. L’ho sempre detto, penso che sia l’evento più prestigioso che la pallacanestro possa creare. Credo che il fatto di rappresentare il tuo paese porti lo sport in un’altra dimensione, un contesto diverso dal normale. Penso solo ai ragazzi che ci sono andati prima di noi e che hanno rappresentato il nostro paese. Sarebbe bello poter vincere una medaglia d’oro con la propria nazionale.”

