Team USA, Gregg Popovich su Durant: “Avrei pianto se mi avesse detto di no”

Kevin Durant è stato grande protagonista di questa stagione NBA. L’ex giocatore dei Golden State Warriors, dopo aver passato un anno ai box a causa della rottura del tendine d’Achille avvenuta nel 2019, ha mostrato – se mai ce ne fosse stato bisogno – tutto il suo valore con la maglia dei Brooklyn Nets.

In particolar modo, il giocatore ha dato il meglio di sé durante i Playoff, mantenendo medie clamorose. Tuttavia, i Nets sono stati sconfitti in sette combattute gare dai Milwaukee Bucks durante le semifinali della Eastern Conference.

Dopo una stagione così movimentata, non tutti si sarebbero aspettati la presenza di Durant per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Invece, Durant farà parte di Team USA guidato da Gregg Popovich. È stato proprio l’allenatore degli Spurs a convincere l’ala di Brooklyn ad unirsi alla squadra.

A questo proposito, ecco come si è espresso in un’intervista:

“Qualora avesse detto di no, avrei fatto di tutto, persino pianto, pur di fargli cambiare idea. Ama davvero giocare a basket, il suo talento è sconfinato. Gli piace vincere ed è un ottimo compagno di squadra. È un giocatore imprescindibile per il Team USA e sono molto entusiasta che abbia accettato di partecipare. Non avevo dubbi.”