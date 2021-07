Olimpiadi Tokyo 2020, i convocati dell’Italia di Meo Sacchetti

Dopo aver staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella serata di domenica 4 luglio contro la Serbia, coach Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori convocati che rappresenteranno l’Italia nel torneo Olimpico che avrà luogo in Giappone dal 25 luglio al 7 agosto 2021. Tra i nomi spunta anche quello di Danilo Gallinari, il quale nella conferenza stampa di chiusura della stagione NBA con la canotta degli Atlanta Hawks, aveva svelato il suo desiderio di poter vestire la maglia azzurra a Tokyo.

Olimpiadi Tokyo 2020: tutti i nomi dei convocati dell’Italia

Detto fatto per il Gallo che – a differenza di quanto scelto da Belinelli e Datome – farà parte dei 12 nomi che compongono quindi l’Italia del Basket maschile. Ecco chi sono tutti i convocati:

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

(1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari) #1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

(2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

(1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Atlanta Hawks – NBA)

(1988, 208, A, Atlanta Hawks – NBA) #9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

(1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA) #13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

(1995, 203, A, Alba Berlino – Germania) #16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

(1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna) #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

(1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna) #24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

(1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano) #31 Michele Vitali (1991, 196, G, Umana Reyer Venezia)

(1991, 196, G, Umana Reyer Venezia) #33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Istanbul – Turchia)

(1991, 205, A, Fenerbahce Istanbul – Turchia) #54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

La nazionale azzurra, lo ricordiamo, non partecipava alle Olimpiadi da Atene 2004. Gli Azzurri si raduneranno a Roma lunedì 12 luglio e partiranno per il Giappone venerdì 16 luglio. L’esordio all’Olimpiade è previsto per il 25 luglio contro la Germania alla Saitama Super Arena.

