Mercato NBA, i Pelicans si inseriscono nella corsa a Kevin Love

I New Orleans Pelicans figurano come una delle squadre maggiormente coinvolte nelle voci di mercato NBA in questa offseason. Avendo bisogno di scuotere un roster effettivamente poco performante nell’ultima stagione, la franchigia è pronta a muoversi per capire come rinforzare la squadra. Uno dei nomi di spicco del mercato sembra sarà quello di Kevin Love . Il giocatore dei Cavaliers è segnalato sul punto di partenza, alla ricerca di una nuova avventura che possa regalargli stimoli per lottare nuovamente per il titolo o, comunque, rilanciare le sue azioni.

I media statunitensi hanno quindi prontamente riportato un forte interessamento da parte dei Pelicans, i quali si sono inseriti all’interno di una corsa che vede presenti anche altre diverse squadre – tra cui segnaliamo i Los Angeles Clippers. Secondo le ultime fonti, i potenziali corteggiatori di Love includono Pelicans, 76ers, Heat, Clippers e Trail Blazers.

Love è destinato a guadagnare 31.2 milioni di dollari la prossima stagione e 28.9 milioni di dollari nel 2022-23. New Orleans potrebbe pareggiare il suo contratto offrendo un pacchetto formato da Steven Adams – il quale ha diritto a 35 milioni di dollari nelle prossime due stagioni – ed Eric Bledsoe che invece avrà un accordo garantito da 22 milioni nelle prossime due stagioni.

