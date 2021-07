Danilo Gallinari apre all’Italbasket: “Io disponibile per le Olimpiadi”

Poco prima della vittoria da parte dell’Italia nel torneo Preolimpico contro la Serbia con cui gli azzurri hanno strappato il pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo, Danilo Gallinari ha parlato in conferenza stampa durante l’ultima sessione con i media per chiudere la sua stagione NBA. L’italiano, la scorsa notte, ha chiuso la stagione NBA 2020/2021 alle finali di Estern Conference con i suoi Atlanta Hawks che sono stati eliminati in 6 gare da Milwaukee, ma durante la chiacchierata con i media presenti c’è stato anche spazio per una domanda sulla possibilità di tornare in Nazionale in caso di qualificazione alle Olimpiadi.

Il Gallo, ancor prima di sapere dell’esito del match di stasera, aveva parlato in questa maniera:

“Credo ancora nei Giochi Olimpici. Se il coach e la federazione mi daranno la possibilità di andarci, laddove vincessimo oggi, sarò onorato di essere parte della squadra”.

L’aggiunta del classe ’88 sarebbe chiaramente fondamentale per coach Meo Sacchetti, specialmente in un roster formato da giovani interessanti e qualche conferma di rilievo come quella di Nicolò Melli. La squadra vista stasera contro la Serbia sembra avere comunque la capacità di giocarsela caratterialmente con tutte, ma avere il Gallo a disposizione permetterebbe all’Italbasket di alzare ancor di più l’asticella.

