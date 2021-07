Olimpiadi Tokyo 2020, ecco le avversarie nel girone dell’Italia

Dopo 17 anni di assenza, l’Italia del basket torna a vivere le Olimpiadi. Il torneo di basket a Tokyo si svolgerà dal 25 luglio al 7 agosto 2021 e il girone degli azzurri di coach Sacchetti presenta ostacoli forse meno impegnativi rispetto agli altri due. L’Italia – inserita nel girone B dopo la vittoria del torneo Preolimpico in quel di Belgrado ad inizio luglio – se la dovrà vedere con Australia, Nigeria e Germania. Se gli australiani dovranno fare a meno di Ben Simmons, il quale ha deciso di non rispondere alla convocazione per concentrarsi sulla prossima offseason, i tedeschi hanno strappato il pass per Tokyo vincendo il Preolimpico di Split (Croazia), battendo in finale il Brasile.

Girone B: le squadre

Australia

Germania

Italia

Nigeria

Olimpiadi Tokyo 2020, girone Italia: chi passa?

In questo senso, la prima fase a gruppi prevede che le prime due squadre di ciascun girone, oltre alle due migliori terze, accedano alla fase dei quarti di finale. Ecco perché l’Italia dovrà avere un occhio di riguardo anche per la differenza punti.

Olimpiadi Tokyo 2020: calendario partite Italia

Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 25 luglio alle 6.40 italiane (13.40 orario locale, ndr) contro la Germania alla Saitama Super Arena, per poi replicare mercoledì 28 luglio alle 10.20 italiane (17.20 orario locale, ndr) contro l’Australia e chiudere il primo turno il 31 luglio ore 6.40 (13.40 orario locale, ndr) contro la Nigeria.

Leggi Anche

L’Italia vince con la Serbia e vola alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Eurobasket 2022: Italia nel girone con Grecia e Croazia