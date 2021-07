Trae Young chiude i Playoff NBA pareggiando un record di LeBron James

Gli Atlanta Hawks hanno lasciato i Playoff NBA 2021 ai piedi della NBA Finals, dopo aver perso in 6 gare contro i Milwaukee Bucks. Quella dei ragazzi di coach Nate McMillan è stata un’avventura certamente considerevole dopo la regular season fatta di alti e bassi e chiusa al quinto posto ad Est. La compagine della Georgia ha invece alzato considerevolmente il livello delle sue prestazioni, recuperando anche qualche tassello importante come Bogdanovic. Gli Hawks hanno però trovato in Trae Young la figura di riferimento su cui poggiarsi nei prossimi anni. Anche se la postseason del play si è conclusa con un infortunio alla caviglia, il giocatore ha registrato una delle più grandi corse ai Playoff degli ultimi anni.

In 16 partite, Young ha viaggiato con una media di 28.8 punti e 9.5 assist, inserendosi al fianco di LeBron James in questa speciale statistica relativamente ai Playoff.

Players in NBA history to average 28+ PPG and 9+ APG in a single playoff run (min 15 games): — LeBron James in 2018

LeBron nel 2018 guidò Cleveland in finale contro i Golden State Warriors, per poi essere spazzati dai californiani. Stiamo parlando dei Cavaliers trascinati unicamente dal nativo di Akron e senza l’apporto di Irving. Nei playoff del 2018, James ha guidato tutte le classifiche di squadra: in punti complessivi, punti per partita, assist, tiri dal campo, tiri liberi, minuti giocati e valutazione dell’efficienza del giocatore. Per una media finale di 34 punti, 9.1 rimbalzi e 9.0 assist in 22 partite.

