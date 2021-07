NBA Finals, Chris Paul rivela le sue condizioni fisiche in vista di Gara 1

I Playoff NBA sono sempre stati un problema dal punto di vista fisico per Chris Paul. Il play ha più volte sofferto di infortuni importanti che hanno minato l’andamento delle sue squadre all’interno della postseason. Quest’anno, però, il giocatore è stato più forte della sfortuna ed i Suns hanno vinto, in qualche occasione, anche senza il suo apporto. Ecco svelato il segreto di Phoenix che – in ogni caso – non vorrà comunque replicare una situazione di questo tipo durante le prossime NBA Finals 2021 contro i Milwaukee Bucks.

Con la prima partita in programma tra la notte di martedì e mercoledì, la compagine dell’Arizona riproporrà sul parquet il suo trascinatore: Chris Paul – dopo i 41 punti in Gara 6 contro i Clippers che hanno chiuso le Western Conference Finals – ha accolto con estremo favore questo piccolo periodo di riposo ‘extra’ tra la fine della serie contro i californiani e l’inizio delle Finali.

Il nativo del Texas sta usando il suo tempo libero per assicurarsi che il suo corpo sia il più sano possibile: entrerà in Gara 1 con 6 giorni interi di riposo. Questo lo aiuterebbe a recuperare dai vari acciacchi fisici che lo hanno colpito nelle ultime settimane. Ai microfoni di ESPN, il giocatore ha rivelato di aver giocato con i legamenti della mano destra parzialmente lesionati durante le finali di Conference contro i Los Angeles Clippers:

“Abbiamo gestito bene l’infortunio e ogni giorno che passa continuo a migliorare.”

Il suo infortunio alla mano è solo l’ultimo problema che Paul è stato costretto a risolvere in questa postseason. L’All-Star ha dovuto gestire un infortunio alla spalla nel primo turno contro i Los Angeles Lakers, poi è risultato positivo al Covid-19 dopo il secondo round ed è stato costretto a saltare i primi due appuntamenti delle finali di Conference.

Ora, si spera, CP3 si concentrerà solo sull’ultimo atto di una stagione già gloriosa per Phoenix e tutta l’Arizona.

