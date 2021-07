NBA, Milwaukee spera di riavere Antetokounmpo per le Finals

I Milwaukee Bucks sono finalmente riusciti ad approdare alle NBA Finals per la prima volta dal 1974. Un’attesa lunga una vita per la compagine del Wisconsin che all’ultimo atto affronterà Phoenix. La squadra di Mike Budenholzer, però, deve risolvere un quesito fondamentale, ossia la presenza (o meno) di Giannis Antetokounmpo. Il greco è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio (iperestensione) che lo ha tenuto lontano da Gara 5 e Gara 6 contro gli Atlanta Hawks. C’è da capire se gli ulteriori 3 giorni di riposo prima di Gara 1 contro i Suns saranno sufficienti per permettere ad Antetokounmpo di riprendersi dal problema al ginocchio sinistro. Budenholzer sembra fiducioso poiché al termine di Gara 6 con Atlanta ha commentato in questa maniera:

“È solo un problema da valutare quotidianamente. Aggiorneremo la situazione quando sarà il momento. Quello che ci siamo detti io e lui riguardo al suo rientro sono cose private. Vedremo come starà ogni giorno che passa.”

Anche Jrue Holiday ha voluto spendere qualche parola riguardo alla stella di Milwaukee:

“Oggi abbiamo vinto per lui. Giannis è un ragazzo unico nel suo genere. Ovviamente tutti vediamo il suo sconfinato talento come giocatore, ma quello che voglio sottolineare è l’essere umano che è: unico nel suo genere. Secondo me, una delle cose più importanti che abbiamo fatto nelle ultime due partite è stata giocare per lui, guardargli le spalle e tenere duro mentre era fuori per questo infortunio. Vincere così, significa essere una vera squadra.”

Infine, Middleton – suo storico compagno di squadra – ha chiosato in questa maniera:

“Vorrei sicuramente che possa essere in campo noi, ma lo è in ogni caso. In panchina, parlando con noi durante la partita, ne fa ancora parte.”

Resta da valutare come procederà il recupero del due volte MVP nelle prossime ore, poiché Giannis è il simbolo della riscossa di Milwaukee dopo 47 dall’ultima apparizione alle Finals. Non averlo in campo farebbe troppo male. E non solo a Milwaukee, ma a tutti i tifosi NBA.

