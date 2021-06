Becky Hammon vicina ad una panchina NBA: le squadre in corsa

Il toto allenatori per le panchine vacanti NBA comincia a farsi sempre più vivo. Dopo gli abbandoni di Stotts e Clifford dal ruolo di head coach rispettivamente dei Portland Trail Blazers e degli Orlando Magic, diversi nomi sono stati messi sul tavolo.

L’ultimo, secondo le indiscrezioni di The Athletic sarebbe quello di Becky Hammon, assistente allenatore alla corte di Gregg Popovich in quel di San Antonio. Hammon terrà infatti un colloquio sia con la franchigia dell’Oregon che con quella della Florida.

Per la panchina Blazers, sicuramente la più golosa tra le due, si erano fatti avanti anche figure come Chauncey Billups, Dawn Staley, Mike D’Antoni e Brent Barry. Vedremo nelle prossime settimane su quale profilo si deciderà di virare.

Top head coaching candidates for the Trail Blazers, per @ShamsCharania

-Chauncey Billups

-Becky Hammon

-Mike D’Antoni

-Dawn Staley

-Brent Barry pic.twitter.com/7kJkXOegn9

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 12, 2021