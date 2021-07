Mercato NBA, Lloyd Pierce nella squadra assistenti di Carlisle ai Pacers

Il suo esonero dal ruolo di head coach ad Atlanta nel mese di marzo è coinciso con la svolta nella stagione degli Atlanta Hawks. Ora Lloyd Pierce è pronto a tornare in panchina: secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, sarà infatti tra gli assistenti di prima linea di Rick Carlisle agli Indiana Pacers. Come ricordato dall’insider, l’estate olimpica vedrà Pierce impegnato con la spedizione di Team USA al fianco di Gregg Popovich.

Pierce is also an assistant coach on Gregg Popovich’s Olympic coaching staff. https://t.co/hxp1bmJzAb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2021