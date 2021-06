NBA, Anthony Davis spiega perché non prenderà la numero 23 ai Lakers

Dopo l’abbandono del 23 da parte di LeBron James per tornare allo storico 6 di Miami, in casa Los Angeles Lakers sembrava che Anthony Davis fosse pronto ad impossessarsene immediatamente. Niente di più falso poiché lo stesso AD ha confermato di voler rimanere con il suo numero 3 che lo ha accompagnato in queste due stagioni, in cui si è portato a casa anche un titolo NBA. Qualcosa di strano considerando che Davis ha indossato il numero 23 al liceo, al college – con Kentucky – e in NBA – con i New Orleans Pelicans – prima del suo arrivo in gialloviola.

Tuttavia, nonostante il numero disponibile, Davis ha spiegato il perché durante uno streaming live di Twitch:

“L’obiettivo è quello di vedere la numero 3 sul soffitto dello Staples Center e non quello di tornare ad avere il 23.”

AD on Twitch: “Goal is to get 3 in the rafters, not going back to 23” — Lakers Supply (@LakersSupply) June 28, 2021

Nessun Laker ha avuto l’onore di veder ritirata la maglia n. 3, ecco perché Davis sembra voler correre dritto verso un obiettivo che è decisamente ambizioso. I Lakers degni di nota che hanno indossato il numero 3 includono nomi come quelli di Derek Fisher, Trevor Ariza e Devean George.

