Mercato NBA, Kevon Looney esercita la sua player option

La prima mossa di questa offseason per i Golden State Warriors è arrivata per volontà di un proprio giocatore. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, infatti, Kevon Looney ha deciso di esercitare la sua player option presente all’interno del contratto e rimarrà per l’ennesima stagione alla corte di coach Steve Kerr. Il giocatore si porterà a casa altri 5.1 milioni di dollari.

Il 25enne in questa stagione ha viaggiato con una media di 4.1 punti, 5.3 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti a partita per 61 presenze complessive. Looney tira con il 56.6% dal campo nelle sue sei stagioni in quel di Golden State. A questo punto, il lungo – salvo estensioni contrattuali nei prossimi mesi – diventerà free agent nella offseason del 2022.

Kevon Looney is exercising his $5.1M option to return to the Golden State Warriors next season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2021

