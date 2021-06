LeBron James cambia ufficialmente numero di maglia. Dopo aver tentato di abbandonare il numero 23 subito dopo l’arrivo ai Los Angeles Lakers di Anthony Davis – poi fermato dalla Nike – ora il nativo di Akron sembra avrà la possibilità di tornare al suo numero 6, già indossato ai tempi dei Miami Heat poiché ai tempi fu impossibilitato nel scegliere la 23, canotta ritirata dalla franchigia della Florida in onore di Michael Jordan.

A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic, il quale ha anche aggiunto che il cambio verrà comunicato subito dopo l’uscita di Space Jam: A New Legacy, in cui avrà la numero 6.

LeBron is changing his jersey number to No. 6 next season, per @ShamsCharania @tim_cato pic.twitter.com/KEkPbdWqQC — Bleacher Report (@BleacherReport) June 9, 2021

