Mercato NBA, i Washington Wizards incontrano Sam Cassell per il ruolo di coach

Si prospetta un’estate calda per i Washington Wizards poiché attesi ad una offseason di relativo cambiamento. I capitolini infatti, dopo aver ufficializzato l’addio da coach Scott Brooks, sono alla ricerca di un nuovo capo allenatore che possa accompagnare la squadra ad un posto stabile all’interno dei Playoff. Dopo gli alti e bassi dell’ultima regular season, Washington ha la volontà di affidare la propria panchina ad un gestore che possa avere una connessione più profonda con le stelle della squadra come Westbrook e Bradley Beal.

Ecco perché secondo quanto riporta The Athletic, gli Wizards hanno già incontrato Sam Cassell. L’ex play NBA ha trascorso gli ultimi 11 anni come assistente allenatore, comprese cinque stagioni in quel di Washington dove ha supervisionato lo sviluppo iniziale di John Wall e Bradley Beal. Cassell, attualmente assistant coach di Doc Rivers in quel di Phila, potrebbe accogliere con favore il ruolo di capo allenatore in una piazza che conosce già benissimo.

Il 51enne è stato già accostato nella scorsa offseason a squadre come Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Le sue quotazioni sono inevitabilmente in crescita e Washington vuole farsi trovare pronta in questo senso.

