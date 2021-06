NBA, continua il caso Ben Simmons: salta le Olimpiadi per lavorare sul suo tiro

La serie persa dai Philadelphia 76ers ha sicuramente lasciato degli strascichi su una delle due stelle della squadra, Ben Simmons, il quale ha comunicato ufficialmente che non rappresenterà la sua Australia alle Olimpiadi per lavorare sul suo tiro.

La guardia dei Sixers ha comunicato la scelta al coach della Nazionale Australiana, Brian Goorjian, nella giornata di ieri. Quest’ultimo ha commentato in questa maniera la comunicazione ricevuta dalla sua stella:

“Ho parlato con Ben, spiegandogli quanto sarebbe stata importante la sua presenza nella nostra squadra, ma capiamo e supportiamo la sua decisione, considerando che lui ha messo in chiaro la sua volontà di guidare la Nazionale Australiana in futuro.”

La difficoltà del giocatore nel tirare, lo ha messo in una brutta situazione, con coach Doc Rivers che in alcune fasi del gioco si è visto costretto a far sedere Ben Simmons in panchina proprio a causa di questa sua mancanza. Dopo Gara 7, il coach e lo staff dei 76ers si sono messi prontamente all’opera per studiare un piano di lavoro per il giocatore.

La carriera del numero #25 di Philadelphia sarà fortemente influenzata dai progressi che verranno fatti in quello che è un importantissimo aspetto del gioco. Dopo i riportati malumori della dirigenza riguardo le scelte e il gioco della propria stella, non è da escludere la possibilità di un futuro lontano dalla Città dell’Amore Fraterno per Ben Simmons.

Anche l’agente del giocatore, Rich Paul, ha confermato ad Adrian Wojnarowski, che la guardia concentrerà la sua estate sul miglioramento del suo gioco.

