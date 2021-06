NBA, Trae Young si fa male alla caviglia: si sottoporrà a risonanza magnetica

Nel corso del match (poi perso) della notte degli Atlanta Hawks contro i Milwaukee Bucks, i padroni di casa hanno assistito impotenti ad un problema fisico occorso a Trae Young nel corso del terzo quarto. La stella di Atlanta, infatti, sembra essersi procurato una piccola distorsione alla caviglia mentre cercava di rialzarsi sul parquet per correre in difesa. Il giocatore è quindi andato verso gli spogliatoi per un check immediato da parte dello staff medico, per poi fare rientro in campo nel corso dell’ultimo quarto.

Young nelle prossime ore si sottoporrà a risonanza magnetica specifica per capire l’entità del problema, ma una sua presenza in Gara 4 non sembra nemmeno essere in dubbio. Queste le parole del play a fine partita:

“Fa male in questo momento. Fa male. È frustrante ritrovarsi in queste condizioni. Fa un po’ male. Non potevo andare veloce come volevo e quando ci ho provato ho sentito dolore.”

Young ha registrato solo tre punti con 1 su 4 al tiro negli ultimi 12 minuti di gioco e sembrava visibilmente infastidito dall’infortunio subito. Detto questo, Trae ha concluso il match con 35 punti a referto – leader della sua squadra – con 12 su 23 al tiro e 6 su 14 da dietro l’arco. Insieme a quattro assist e una palla recuperata.

