Mercato NBA, Chauncey Billups è il nuovo allenatore di Portland: i dettagli

Ora è ufficiale: Chauncey Billups è il prossimo allenatore dei Portland Trail Blazers. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, le due parti hanno finalmente raggiunto un accordo definitivo sulla base di un contratto quinquennale in cui l’ultimo anno è in team option. La franchigia ha organizzato una conferenza stampa nella giornata di martedì in cui presenteranno il nuovo head coach, ma nel frattempo sono già arrivate le parole di Neil Olshey, President of Basketball Operations della squadra dell’Oregon:

“Chauncey è un leader comprovato con un QI cestistico d’élite: ha vinto ovunque sia stato. È preparato per la più grande sfida di portare una cultura vincente qui a Portland inseguendo un approccio strategico di cui abbiamo bisogno per raggiungere le aspettative e gli obiettivi prefissati per la nostra franchigia.”

Billups ha trascorso l’ultima stagione all’interno del coaching staff di Tyronn Lue ai Los Angeles Clippers – peraltro ancora in corsa all’interno dei Playoff NBA 2021. Il cinque volte All-Star aveva ricevuto interesse anche da altre franchigie prima di dire sì a Portland. Queste le parole di Chauncey contenute all’interno del comunicato stampa dei Blazers:

“Sono molto emozionato e onorato di essere il prossimo allenatore dei Trail Blazers. Portland è un posto speciale e una franchigia unica. Come giocatore, ho sempre amato giocare qui perché la passione e l’animosità dei tifosi hanno tirato fuori il meglio di me come avversario. Ora, non vedo l’ora di essere dall’altra parte della barricata – insieme a voi – e di impegnarmi con la comunità di Portland su un altro livello”.

Billups ha superato la concorrenza di Mike D’Antoni e Becky Hammon, anch’essi indicati come finalisti nel processo di selezione impostato dalla franchigia. È tempo di una nuova era in quel di Portland.

