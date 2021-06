NBA, Kevin Durant felice a Brooklyn e commenta la rivalità con i Knicks

La stagione non è terminata come ci si aspettava in quel di Brooklyn. L’eliminazione in Gara 7 contro i Milwaukee Bucks al secondo turno Playoff ha spento ogni speranza di conquistare il titolo NBA in casa Nets. Le attenuanti, però, per la compagine di Steve Nash sono tante, a partire dagli infortuni di James Harden e Kyrie Irving. Non due qualunque. Detto questo, Kevin Durant – autentico trascinatore di Brooklyn nell’ultima postseason – si è detto felice di ciò che ha visto in questa particolare annata in casa Brooklyn.

In una intervista rilasciata nell’ultima puntata del podcast “Out of Office”, KD ha commentato in questa maniera l’ambiente intorno ai Nets:

“Solo per il rapporto con i tifosi, la cultura che stiamo costruendo attorno al Barclays Center e alla nuova cultura di squadra qui ai Nets, sono felice. La gente ora guarda ai Nets rispettandoli e pensando: ‘Ok, loro saranno ancora una contender l’anno prossimo.’ Mi piace quella parte. Sono entusiasta di provare queste sensazioni, così come lo sono stato durante l’ultima regular season.”

Quest’anno è stato segnato anche dalla prima apparizione ai Playoff dei New York Knicks – cosa che non avveniva dal lontano 2013. Durant ha quindi notato che c’era un’energia “frizzante” nella Grande Mela con i Knicks e i Nets che si sono entrambe qualificate per la postseason.

“I fan dei Knicks e dei Nets hanno materiale interessante in questo momento perché entrambe le squadre sono forti, sono solide. C’è anche un’atmosfera diversa tra Madison Square Garden e Barclays in città… c’è tanta energia qui. Guardate chi c’erano nei posti a bordocampo, ci sono tutte le superstar di ogni settore: Beyonce, Jay-Z, HER, Bryan Cranston… Quindi, i tifosi stanno cominciando ad avere un’immagine chiara intorno a Brooklyn. Capite cosa intendo?”

