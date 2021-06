NBA, Kawhi Leonard scontento con lo staff medico dei Clippers

C’è un piccolo allarme in casa Los Angeles Clippers. Secondo quanto riporta Yahoo Sports, infatti, Kawhi Leonard non sarebbe soddisfatto di come lo staff medico della franchigia starebbe gestendo il suo infortunio al ginocchio destro subito in Gara 4 contro gli Utah Jazz nel secondo turno di Playoff NBA. La testata sportiva americana ha ricordato che il giocatore ha lasciato gli Spurs più o meno per lo stesso motivo, quando – anche in quel caso – perse fiducia nello staff medico della squadra.

Leonard sembra essere scontento poiché sentiva che, all’inizio, i medici dei Clippers avevano diagnosticato erroneamente e sottovalutato l’entità di questo infortunio al ginocchio. The Athletic aveva quindi rivelato un possibile interessamento al crociato anteriore, ipotizzando una sua impossibilità a scendere in campo fino alla fine dei Playoff.

La realtà è che non ci sono notizie certe in questo senso, ecco perché i tifosi di casa Clippers hanno paura di una clamorosa infilzata da parte di Leonard, il quale – lo ricordiamo – deve ancora prendere quella che sembrava una decisione scontata riguardo la sua player option da 36 milioni di dollari.

Intanto, un suo rientro per Gara 5 contro Phoenix è altrettanto improbabile, mentre i californiani tenteranno la rimonta clamorosa in una serie ferma sul 3-1 a favore dei Suns. Rischiare Leonard non avrebbe senso, così come detto da Paul George. Altrimenti sarà ora di pensare alla offseason, nella speranza di ricucire la situazione interna per la felicità di tutti.

