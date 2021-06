NBA, Antetokounmpo: “L’ultimo quarto di Middleton è stato pazzesco”

Nella notte i Milwaukee Bucks hanno conquistato una importantissima vittoria sul campo degli Atlanta Hawks, portandosi avanti 2-1 nella serie. Parte del merito va individuato nell’ultimo quarto di Khris Middleton in cui è “esploso” mettendo a referto ben 20 punti, guidando i suoi alla vittoria. Middleton ha giocato l’intero quarto quarto tirando 8 su 13 dal campo, di cui 4 su 6 dalla distanza. È il primo giocatore dei Bucks negli ultimi 25 anni a registrare 20 punti nel parziale finale di una gara di postseason.

Antetokounmpo è rimasto impressionato dalla capacità di Middleton di sbloccarsi in questa maniera, dopo che ad inizio quarto il giocatore aveva commesso un paio di palle perse sanguinose:

“Quello che ho visto oggi è stato incredibile. Per me, è stata la grandezza in persona. Semplicemente la definirei così. Ci sono momenti in cui sappiamo quando impostare schemi offensivi per lui. Sappiamo quando vuole la palla. E quello era il momento di concedergli i possessi che voleva. Volevamo solo toglierci di mezzo, dargli la palla e tifare: ‘Portaci alla vittoria Khris!'”

Middleton ha pareggiato il suo career-high nei Playoff registrando 38 punti, insieme a 11 rimbalzi e 7 assist in 42 minuti di permanenza sul parquet. Numeri che servono a Milwaukee per poter sperare di avanzare alle tante desiderate NBA Finals. L’appuntamento con Gara 4 è in programma per la notte tra martedì e mercoledì.

Leggi Anche

Playoff NBA: gli Hawks frenano sul più bello, Middleton trascina i Bucks ad Atlanta

NBA, Kawhi Leonard scontento con lo staff medico dei Clippers

NBA, Kentavious Caldwell-Pope vittima di una rapina