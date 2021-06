NBA, Chris Paul prudente: “Il 3-1? Non ho esperienze positive”

Dopo aver vinto una dura battaglia in Gara 4, i Phoenix Suns si ritrovano ad un solo passo dal poter accedere alle NBA Finals. Un traguardo che sarebbe clamoroso per la compagine dell’Arizona che mai avrebbe pensato di poter arrivare immediatamente in fondo dopo essere tornati ai Playoff in questa particolare annata. Chris Paul – stella di Phoenix – ha quindi parlato della durezza mentale dei suoi, in una partita vinta con il punteggio finale di 84-80:

“È stato pazzesco. In questa squadra, tutti combattono e lottano! Loro sono così ben allenati che non si arrendono. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma è positivo aver portato via un’altra vittoria stasera.”

CP3 ha chiuso con 18 punti (6/22 dal campo), 4 rimbalzi e 7 assist in 37 minuti, dopo essere rientrato successivamente ad un periodo di assenza in conformità con i protocolli anti-Covid:

“Non potevo tornare e segnare tranquillamente dal campo. Detto questo, mi sento meglio qui che a casa a guardare, quindi sono solo felice di essere sul parquet con i miei compagni di squadra e continueremo ad andare avanti lentamente ma inesorabilmente per raggiungere i nostri obiettivi.”

Dopo la vittoria, Paul ha anche elogiato il lavoro sotto canestro di DeAndre Ayton – 19 punti, 22 rimbalzi, 3 assist e 4 stoppate. Secondo il Point God di Phoenix, il lungo si sarebbe guadagnato un rinnovo di contratto durante la prossima offseason:

“Continuavo a ripetermi ‘Accidenti, abbiamo bisogno di un canestro, abbiamo bisogno di un canestro, dannazione!’ Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma questo ragazzo, quest’estate si è guadagnato un bello status… e sta mostrando il suo valore a tutti in questi Playoff!” “Il 3-1? Non lo commento. Non ho esperienze positive in questo senso.”

