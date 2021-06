NBA, Paul George su Leonard: “Non lo vogliamo in campo se non è al 100%”

I Los Angeles Clippers sono nuovamente con le spalle al muro, stavolta contro i Phoenix Suns. La compagine di coach Lue – il quale rimane ottimista sulle sorti della serie – ha bisogno di vincere tre partite di fila per compiere un miracolo che vorrebbe dire accedere alle Finals NBA 2021. Il problema, in questo senso, è che il tutto dovrebbe essere compiuto senza la disponibilità di Kawhi Leonard. George, nel post-partita di Gara 4 – ha quindi commentato l’esigenza di riavere la stella dei Clippers in campo anche in condizioni di salute precarie:

“Non posso parlare per lui, per la salute di Kawhi. Se non è al 100% non lo vogliamo in campo. Voglio dire, è come un fratello per noi, la sua salute a lungo termine è più importante di quello che sta succedendo ora. Non posso parlare dell’entità del suo infortunio o di quello che può o non può darci. Come ho detto, la sua salute è più importante di qualsiasi altra cosa.”