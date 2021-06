NBA, Kawhi Leonard è “altamente improbabile” che rientri per Gara 5

Emotivamente un momento difficile per i Los Angeles Clippers, i quali dopo la sconfitta in Gara 4 sono in una posizione decisamente complicata per continuare a sperare di accedere alle prossime NBA Finals. Se Tyronn Lue ha svelato che la rimonta “è fattibile”, Paul George ha chiesto ai suoi di pensare “partita dopo partita”. Il problema, in tutto questo, continua però ad essere l’indisponibilità di Kawhi Leonard per i noti problemi al ginocchio destro.

Secondo quanto riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, Leonard dovrebbe rimanere fuori anche per Gara 5, in programma tra la notte di lunedì e martedì. Kawhi, il quale non gioca da Gara 4 della precedente serie contro gli Utah Jazz, non sarebbe ancora nelle condizioni di poter scendere in campo e una sua presenza è “altamente improbabile”. Anche perché il ginocchio non sarebbe ancora in grado di rispondere correttamente ad eventuali traumi (come ad un semplice impatto sul parquet dopo una schiacciata, ndr).

Il due volte MVP delle finali stava vivendo un’altra postseason produttiva prima del suo infortunio, con una media di 30.4 punti, 7.7 rimbalzi, 4.4 assist e 2.1 rubate in 11 presenze.

