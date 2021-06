NBA, primo tempo da incubo per i Clippers: pareggiato record negativo di franchigia

Gara 4 si è risolta soltanto negli ultimi istanti, vero, ma ai Clippers è servito un terzo quarto alla Clippers per raddrizzare la situazione. Il responso dei primi 24’ era effettivamente impietoso: 30% di squadra al tiro, 3-19 da tre punti e appena 36 punti segnati. Pareggiato un record negativo di franchigia ai Playoff. Aver contenuto il distacco sul -14 raccolto alla pausa lunga, da queste premesse, suona tutto sommato quasi come un miracolo.

I Clippers hanno avuto numerose opportunità per mettere la testa avanti nel quarto periodo, mancando però sempre il colpo decisivo: 0-12 se si considerano i tiri per pareggiare o andare in vantaggio negli ultimi 12’ di gioco. Anche in questo caso, altro record negativo.

The Clippers shot 0-12 in the 4th quarter on shots that could've tied the game or taken the lead.

That's the most such attempts without a make in the 4th quarter of a game over the last 25 postseasons. pic.twitter.com/lIpSx7FRKU

