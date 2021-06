NBA, James Borrego: “LaMelo Ball non ha paura di niente”

La stagione degli Charlotte Hornets è stata caratterizzata da diversi alti e bassi. Una delle poche costanti di questa squadra è stato LaMelo Ball. Il giovane playmaker, scelto allo scorso Draft, ha disputato un’ottima stagione. Le sue prestazioni sono state fondamentali per raggiungere i Play-in.

Anche la NBA ha voluto premiare il giovane ragazzo. Difatti, LaMelo Ball ha vinto il Rookie of The Year. Chi è rimasto davvero impressionato dal play è stato James Borrego, capo allenatore degli Charlotte Hornets. Il coach si è detto stupito della fiducia con cui gioca il ragazzo e di come riesce a giocare sottopressione. Queste le sue parole:

“È uno di quei giocatori che ha tantissima fiducia nei suoi mezzi. LaMelo Ball non ha paura di niente. Fin dal primo giorno mi ha stupito. Non ha paura di nessuno, non è mai intimorito a tirare e gioca sempre duramente. Amo tutte queste cose di lui.”

Leggi anche:

NBA, i Los Angeles Lakers si preparano ad un cambio di proprietà

NBA, Marv Albert ai saluti: arriva il Larry O’Brien Trophy da Reggie Miller

NBA, Chris Bosh: “I Big Three dei Nets? Meglio di me, James e Wade a Miami”