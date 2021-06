NBA, Marv Albert ai saluti: arriva il Larry O’Brien Trophy da Reggie Miller

Marv Albert si ritira. Dopo 55 anni di carriera, la Gara 2 tra Bucks e Hawks è stata l’ultima telecronaca di un’istituzione del giornalismo sportivo statunitense. Voce di 13 NBA Finals, 25 All-Star Game, colonna sonora del Dream Team alle Olimpiadi, Albert ha segnato un’epoca nel racconto della pallacanestro. In una recente intervista per NBA.com, si era congedato così:

“Credo sia arrivato il momento di aprire la strada alla nuova generazione. Per me non è lo stesso lavoro di 10 anni fa in un certo senso ed è meglio farsi da parte ora che cominciare a cadere. […] La pandemia è stata una prova per il ritiro. Ho letto molto e sono diventato un binge-watcher della tv. […] È il momento giusto, non volevo andare avanti tanto per.”

Il Larry O’Brien Trophy da Reggie Miller

In segno di gratitudine, Turner Sports ha voluto omaggiare la voce di Marv Albert con un premio alla carriera alquanto imponente. Un abbraccio in cui si stringe idealmente la NBA tutta per salutare un gigante.

.@ReggieMillerTNT gifts Marv Albert the Larry O’Brien trophy to honor his Hall of Fame broadcasting career 🏆 pic.twitter.com/ihmTLG6aK3 — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 26, 2021

Yes, and it counts, Marv

