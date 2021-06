NBA, Magic Johnson: “I Mavericks saranno una contender per molto tempo”

Dopo la grande delusione di questi Playoff, i Dallas Mavericks si sono già mossi nel mercato. Difatti, dopo due stagioni consecutive concluse al primo turno contro i Los Angeles Clippers, i texani hanno deciso di apportare cambiamenti all’interno del roster, in cui l’unico veramente incedibile è Luka Doncic. Come punto di partenza, le prime teste a saltare sono state quelle del capo allenatore e del GM.

Mark Cuban ha quindi già trovato i due sostituti: il nuovo capo allenatore sarà Jason Kidd, alla sua terza esperienza nella lega in questo ruolo, mentre il nuovo GM è Nico Harrison, storico dirigente Nike. Queste due mosse sono state particolarmente apprezzate da Magic Johnson, il quale si è detto euforico delle scelte dell’owner di Dallas. L’ex leggenda dei Los Angeles Lakers ha commentato in questa maniera quanto successo in Texas:

“Ho appena sentito che i Dallas Mavericks hanno ingaggiato Jason Kidd come nuovo capo allenatore. Kidd farà per Luka Doncic e i Mavericks lo stesso lavoro che ha fatto Nate McMillan per Trae Young e gli Atlanta Hawks.” “Ancora una volta Mark Cuban ha pensato fuori dagli schemi, ed è ciò che lo ha reso un grande uomo d’affari. È una mossa decisiva ingaggiare Nico Harrison come GM e Jason Kidd come capo allenatore. Questi due renderanno i Dallas una contender per molto tempo.

Leggi anche:

NBA, i Los Angeles Lakers si preparano ad un cambio di proprietà

NBA, Chris Bosh: “I Big Three dei Nets? Meglio di me, James e Wade a Miami”

NBA, Marv Albert ai saluti: arriva il Larry O’Brien Trophy da Reggie Miller