NBA, Chris Bosh: “I Big Three dei Nets? Meglio di me, James e Wade a Miami”

Chris Bosh non ha dubbi. Se si potesse organizzare una sfida tra i suoi Big Three di Miami e quelli visti quest’anno in quel di Brooklyn -con i tutti i giocatori all’apice delle loro carriere- il risultato sarebbe chiaro:

“Devo ammettere loro sarebbero i favoriti. E’ vero, io so segnare e scenderai in campo per competere al massimo. Però, loro fanno cose che non ho visto fare a nessuno. In una partita 3 contro 3 loro sono in grado di tirare da qualsiasi posizione. Non sarebbe equilibrato”

In un ipotetico incontro Bosh-Wade-James vs Durant-Harden-Irving, il due volte campione NBA con la maglia dei Miami Heat darebbe quindi il favore dei pronostici al trio dei Nets. La differenza la farebbe infatti la facilità di tiro dei Big Three di Brooklyn.

Paradossalmente, il percorso delle due squadre non è così distante. Anche i Miami Heat della stagione 2010/11 -la prima per LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade- si era conclusa senza la conquista dell’anello NBA, nonostante i favori dei pronostici ed il grande talento offensivo. In quel caso però, i Big Three della Florida si dovettero fermare all’ultimo gradino possibile, sconfitti alle Finals dai Dallas Mavericks. Per questi Nets invece il percorso si è concluso alle Semifinali di Conference.

Quei Big Three saranno poi in grado di conquistare due campionati NBA nei quattro anni assieme, prima del ritorno in Ohio del Re. Se l’analogia con Brooklyn dovesse continuare anche su questo filo, i tifosi Nets sarebbero ben felici di aspettare il prossimo anno.

Leggi anche

NBA, Cameron Payne vicino al rientro in Gara 4

NBA, Marv Albert ai saluti: arriva il Larry O’Brien Trophy da Reggie Miller

NBA, LeBron James commenta l’addio di Jason Kidd ai Lakers